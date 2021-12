Il sapore della notte di San Silvestro con i piatti della chef, cenone di Capodanno al Seven Restaurant

Una serata speciale per festeggiare la notte più lunga dell'anno con un'atmosfera magica. Al Seven Restaurant appuntamento da non perdere per il cenone di Capodanno che offrirà ai clienti un'esperienza fuori dal comune con i piatti della chef.

Menu

Bollicine di benvenuto

Antipasti

Crudo di gambero rosso di Mazara, carciofo e burrata

Crema di patate affumicatr con seppioline arrosto e il loro nero

Primi

Ravioli di baccalà in brodo di lenticchie

Semisfera salsa di tartufo

e Parmiggiano Reggiano Vacche Rosse

Secondi

Ricciola tataki. porro brucialo, lardo e vinagrelle al mango Torta di pollo ruspante e porcini

Dessert

Cremoso al cioccolato e salsa al mandarino

Piccola Pasticceria: brioscina al panettone farcita. cialda di cannolo e ricotta. pralina al caffè

Brindisi di mezzanotte

Incluso: 1 flute di prosecco di benvenuto, flute di prosecco per il brindisi di mezzanotte, acqua e caffè.

Prezzo 150 euro a persona.