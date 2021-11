Capodanno all'Hotel Villa D'Amato: dal cenone al dj set per festeggiare il 2022

Capodanno 2022 all'Hotel Villa D'Amato in via Messina Marine. A pochi passi dal centro storico di Palermo, sullo storico litorale palermitano sorge la costruzione novecentesca in stile Art Nouveau di Villa D’Amato.

Ad appena 4 km dal centro di Palermo, Villa D’Amato rappresenta un comodo snodo tra l’autostrada e la vitalità della Città. Sullo stesso litorale, nei pressi di Porta Felice, infatti, sorgono tra i locali più vivaci della movida estiva.

Pacchetti:

Disco + Alcolico + Brindisi 35€

Disco + Cenone + Brindisi 110€

Disco + Pernotto + Colazione + Alcolico + Brindisi 110€

Disco + Cenone + Pernotto + Colazione + Alcolico + Brindisi 170€

Evento a numero chiuso in rispetto delle normative vigenti.