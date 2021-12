Il cenone a base di pesce in un luogo magico, Capodanno alla Galleria delle Vittorie

Concludere il 2021 e salutare il 2022 non nella solita location, ma in uno spazio veramente fuori dal tempo, non è da tutti. Al Mak, invece, questo è possibile in quanto ogni cosa, ogni oggetto, ogni proposta ha dietro un pensiero pregno di significato.

E così sarà l’ultimo dell’anno, anche se non accompagnati dal gruppo musicale preferito causa le ultime restrizioni Covid, non solo per l’atmosfera unica che si potrà respirare immersi nella suggestione della Galleria delle Vittorie, ma anche per la proposta gastronomica del Cenone che si compone di una serie di portate da potere abbinare a piacimento, scegliendo alla carta.

Ecco, dunque, l’ampio menu pensato per voi dal nostro chef.

Antipasto

Ostrica con alga wakame, tris fumé e insalatina di mare

Rosé di Roast Beaf su letto di misticanza e crema di bufala

Cestino con polpette di zucca mantovana e melanzane bio

Primo

Ravioli di cernia con pomodorini confit e scampi

Tortellini ripieni di funghi e salsiccia, serviti con demiglass e granella di noci

Ravioli ripieni con ricotta e spinaci, saltati con crema di ricotta aromatizzata al timo

Secondo

Baccalà con vellutata di lenticchie

Carré di agnello con riduzione di fondo bruno e vino rosso servito con e carote

Spiedone di verdure grigliate con tofu e riduzione di salsa soia

Dessert del giorno.

Prenotazioni al tel. 091.6745668.