Villa Semanì, Villa Buffa e Villa Di Lorenzo: triplo cenone di Capodanno per Galati catering

Conto alla rovescia per il Capodanno 2022 firmato Galati Catering per festeggiare insieme con un triplo appuntamento.

Il 31 dicembre brinderemo all’arrivo del nuovo anno in tre incantevoli location: Villa Semanì, Villa Buffa e Villa Di Lorenzo. Tre grandi feste concepite con l'idea di offrire un'esperienza nuova e autentica, in una serata unica resa tale dal Gran Galà di Capodanno.

Galati Catering, professionisti del banqueting, curerà l’intero allestimento dell’evento partendo dal cenone proponendo un sontuoso e raffinato menù tra brindisi, bollicine e immancabili rituali di mezzanotte.

Galati Catering, maestri della ristorazione e di eventi, è una garanzia di attenzione per i particolari. Non mancherà l’animazione, tanta bella musica e il puro divertimento in sicurezza, sempre a garanzia di tutti e nel pieno rispetto delle normative anti-covid, immersi nello splendore di tre dimore circondate da un suggestivo giardino.

Il programma

Villa Buffa: Gran Galà di Capodanno con cenone e l’intrattenimento di Jack and the Starlinghters. A seguire dj Peppe Alberti

Villa Semanì: Capodanno con cenone, intratterranno la serata Alessio Selvaggio; Alex Durante Percussionista e dj Set Andrew Parrini

Villa Di Lorenzo: Capodanno con cenone, Guest Star Massimiliano Arizzi. A seguire Dj Tommaso Di Mauro

La serata inizierà alle ore 20. Per info e prenotazioni: 331.3439084 e 091.6372600.

