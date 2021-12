Capodanno 2022, dove festeggiare a Palermo e provincia: tutti gli eventi

Allo scoccare della mezzanotte è tempo di bilanci. Prima, però, è bene ritrovarsi insieme alle persone a cui si vuole bene. Per salutare questo 2021 - che non dimenticheremo mai - e dare il benvenuto al 2022, locali, ristoranti, ville e teatri si vestono a festa per il Capodanno.

Dai classici veglioni alle feste a tema, ma anche concerti. E' partito ufficialmente il countdown che porta alla notte più lunga dell'anno. Una lunga notte di scaramanzie, nostalgie e brindisi cui affidare i nostri desideri e auguri per un anno migliore. Ecco dunque una selezione degli appuntamenti previsti a Palermo e provincia il 31 dicembre (ma anche il giorno dopo, il primo giorno dell'anno).

