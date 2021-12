Cenone, musica e Toti&Totino: gran galà di Capodanno all'Hotel Casena dei Colli

Capodanno imperdibile alla Casena dei Colli Sure Hotel Collection by Best Western. Una serata tra buon cibo, musica e l'intrattenimento di due ospiti speciali. Appuntamento il 31 dicembre a partire dalle 19.30 in via Villa Rosato, 22.

Per il cenone, un Menù studiato dai nostri Chef ricco e raffinato capace di unire innovazione e tradizione della cucina locale. Ospiti della serata Toti&Totino, i due comici siciliani regaleranno irriverenti sketch durante la serata per far divertire i nostri ospiti. Dopo la mezzanotte Intrattenimento musicale. Possibilità di pernottamento, colazione e pranzo di giorno 1 gennaio.