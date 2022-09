Capaci book weekend, al via tre giorni dedicati alla rassegna letteraria

Prende il via venerdì prossimo 9 settembre e si dipanerà fino a domenica 11 settembre, “Capaci book week end” la rassegna letteraria ideata e diretta dal dottore Ernesto Melluso, con il patrocinio del Comune di Capaci.

Una tre giorni letteraria, scandita da sei appuntamenti per presentare sei libri, due per ogni giorno, sempre con inizio alle ore 18.00, in Piazza Antonino Cataldo. L’evento sarà arricchito anche da una degustazione di prodotti tipici e vini siciliani che riempirà il breve intervallo tra la presentazione del primo e del secondo libro di ogni appuntamento giornaliero.

Oltre agli Autori dei libri di altissimo livello presentati, saranno presenti ospiti di grandissimo spessore professionale e culturale, assieme a noti giornalisti televisivi e della carta stampata ed a diversi magistrati. Un evento culturale prestigioso, un’occasione per riconciliarsi con le buone letture da non perdere assolutamente e da segnare nel vostro calendario.

Interverranno: Stefana Auci, Francesco Terracina, Marina Turco, Mario Azzolina, Giuseppe Lo Bianco, Girolamo Lo Verso, Adele Bucalo Triglia, Cristina Fazzi, Renato Costa, Annamaria Picozzi, Giuseppe Ayala.