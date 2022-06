Canzoni per sempre, al Politeama lo spettacolo con Giò Di Tonno per la lotta alla distrofia muscolare

L’evento benefico è volto alla raccolta fondi in favore dell’associazione Dodò Onlus per la lotta alla distrofia muscolare da deficit di merosina, patologia rara ancora priva di cure specifiche. Avrà luogo presso il Teatro Politeama Garibaldi (che conta 800 posti a sedere) giorno 6 giugno dalle 21 con il partenariato del Rotary e-Club Colonne d’Ercole, Jus Associazione Giuridica, e con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, della Polizia di Stato e dell’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dai Vigli del Fuoco.

Canzoni per Sempre è uno spettacolo interamente eseguito da Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galàtone accompagnati da valorosi musicisti. Un concerto che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di West Side Story a quelle di Moulin Rouge, da quelle de Il Postino a quelle di Romeo e Giulietta e da Jesus Christ Superstar e Nuovo Cinema Paradiso.

Il tutto impreziosito dal loro omaggio alla grande musica italiana e a quello del “loro” Notre Dame de Paris, lo spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti. Le loro voci sono conosciute in tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari che da venti anni vengono applaudite nei più importanti palcoscenici della penisola, ma soprattutto, tre amici che, fin dai primi provini per Notre Dame De Paris hanno avuto un’intesa artistica unica, donando emozioni spettacolari al pubblico.