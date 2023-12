"A Christmas Carol", il canto di Natale di Charles Dickens a Villa Butera di Bagheria

"A Christmas Carol” è questo il titolo originale dell’opera di Dickens, "Canto di Natale" che verrà messo in scena a opera delle Officine Teatrali Quintarmata e da Casa Teatro nel teatro di villa Butera il prossimo sabato 30 dicembre, in due spettacoli alle ore 16:30 e alle ore 18:30.

Proposto nell'ambito del cartellone degli eventi natalizi voluti dall'amministrazione comunale di Bagheria ed organizzato dall'assessorato allo Spettacolo diretto da Giusy Chiello, la rappresentazione è una storia fantastica che oltre alla magia del Natale, riporta, al pubblico di grandi e piccini, un grande insegnamento e cioè che il miglior modo per affrontare e superare i mali sociali, è la rinascita morale di ognuno. Scrooge, vecchio avaro ed egoista, uomo burbero, non vuole infatti cambiare, né pensare agli altri.

La vigilia di Natale, irritato dalle festività, perché secondo lui portano ozio e un inutile dispendio di soldi, rifiuta in malo modo di fare un’offerta per i poveri, e per la strada risponde sgarbatamente agli auguri che gli vengono rivolti. Quando arriva davanti alla porta della sua casa deserta, sul battente della porta gli appare lo spettro del suo defunto socio, Jacob Marley.

Questi lo ammonisce sulla sua condotta di vita, e lo invita a ravvedersi per non essere costretto a vagare come lui per l’eternità, portandosi appresso il peso delle catene che si era guadagnato con la brama di denaro. Ma le visioni di Scrooge non finiscono qui, invero durante la notte gli faranno visita tre Spiriti, lo Spirito del Passato, lo Spirito del Presente e lo Spirito del Futuro che cercheranno di fargli riscoprire il vero senso del Natale. Riuscirà l’avaro Sgrooge a rinascere e diventare generoso e altruista?

Il progetto dello spettacolo è a cura di Santi Cicardo con Davide Lo Coco, Enrica Volponi Spena e Francesco Gulizzi, le animazioni video di Santi Cicardo e Leonardo Bruno, le scene ed i costumi di Francesco Gulizzi, Rosamaria Spena.