Giochi, fiabe, spettacoli e laboratori gratuiti: alla Zisa i Cantieri in festa per tutto il Natale

I Cantieri culturali alla Zisa si trasformano in “Cantieri in Festa”, il luogo più divertente e animato di Palermo per famiglie, bambine e bambini, ragazze e ragazzi con 40 appuntamenti in programma dal 20 al 23 dicembre e ancora il 26 e il 27 dicembre.

Giochi, fiabe, spettacoli e laboratori gratuiti ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30. Un evento promosso dall'Assessorato alle Culture del Comune di Palermo e organizzato dall'Associazione Cantieri Culturali alla Zisa ETS. “Il programma - spiega Davide Leone, presidente ETS Cantieri Culturali alla Zisa – coinvolge varie realtà culturali che animano lo spazio dei Cantieri Culturali alla Zisa e che già da qualche tempo hanno rivitalizzato questo luogo. Sarà una piccola città del Natale. Un’occasione di divertimento ma anche di apprendimento e riflessione su temi importanti come i diritti dell’infanzia”.

Il via il 20 dicembre alle 15:30 con il gioco “U-Game Days” promosso da U’ Game in Piazza Bausch. Per due ore bambini e famiglie si alterneranno in sfide di orienteering per visitare l’intera area dei Cantieri Culturali e nel grande gioco di Piazza Bausch in cui si confronteranno con la storia dei Cantieri e con i giochi fanciulleschi selezionati dal Pitrè a fine ‘Ottocento. Alla fine del festival questo gioco resterà a disposizione in piazza per chi vorrà giocare. Replica il 21 e 22 dicembre. E se dovesse esserci maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Tre Navate.

Sempre alle 15:30 (e fino alle 19:30) in piazza Fabrizio de André si svolgerà “A Piedi Scalzi”, un gioco-laboratorio promosso da Edi in cui si esplorano le tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I giochi e le visioni saranno all’interno di un grande tubo come un espediente ludico e narrativo. Anche in questo caso, in presenza di cattivo tempo, l’evento si svolgerà allo Spazio Arci Tavola Tonda.

Promosso da Verein Dusseldorf in via Letizia Battaglia è in programma dalle 16:00 alle 19:00 “Winter Art”, un workshop di pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa, rivolto a partecipanti di tutte le età che vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali (su tutti gessetti colorati e stencil). In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst.

Ancora, nello spazio antistante la sala del cinema De Seta dalle 15:30 alle 18:30 è in programma il laboratorio teatrale e botanico “Semina l’anima, raccogli te stesso” promosso da Teatri Alchemici e rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia partecipare. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici.

Infine, a partire dalle 16:00 tanti spettacoli. Apre allo Spazio Franco la performance urbana realizzata dalla Compagnia Multietnica del Progetto Amunì sulla leggenda della Testa di Moro (ore 16:00 – 16:40). Dodici giovani performer (dai 16 ai 28 anni) provenienti da più parti del mondo rielaborano una delle antiche storie della tradizione siciliana cercando nuovi sensi e nuove prospettive per dare un nuovo sguardo a una storia che ha indubbiamente condizionato l'immagine della Sicilia nel mondo.

Alle 16:30 nello spazio antistante il Cinema De Seta, lo spettacolo “Pierino e Nené e la pietra filosofale” promosso da Ditirammu. Uno spettacolo stravagante e ironico ispirato alla tratta di autobus cittadina più nota a Palermo, la 101 che collega la Stazione a una zona di “frontiera” ad alto rischio, passando per il centro storico e la via più elegante della città, via della Libertà. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Ditirammu Lab.

Alle 18:30 ancora a Spazio Franco lo spettacolo “Shumatragliabissi” promosso da Spazio Franco. Una favola scura, raccontata con i colori del mare. La storia di un bambino che cade tra le stelle del cielo buio e le bolle dell'abisso profondo. Shuma non ricorda il suo nome, il mare gli ha cancellato la testa e in tasca ha soltanto la sua pagella.