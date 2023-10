"Rosa Canta e Cunta": al Cantavespri una serata dedicata a Rosa Balistreri

Giovedì 19 ottobre al ristorante-cocktail bar Cantavespri un evento in ricordo di Rosa Balistreri dal titolo: “Rosa Canta e Cunta”. La celebre cantante siciliana, sarà raccontata attraverso gli aneddoti e la musica dei suoi musicisti storici e compagni di viaggio: i chitarristi Mimmo La Mantia e Tobia Vaccaro. Per l’occasione i due storici musicisti palermitani saranno accompagnati dalla cantante Elena Carlino e dal bassisto Vincenzo Lo Bue.

“Quannu io moru cantati li me canti, nun li scurdati, cantati pi l’antri”, cantava Rosa, cantautrice siciliana celebre in tutto il mondo, la prima cantastorie italiana. E' stata una donna dalla vita tragica, una figura unica nel panorama culturale del nostro paese, che ha saputo cantare come pochi altri la sua terra, la Sicilia.