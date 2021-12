Cantate sacre barocche e un quartetto al femminile per il concerto di Santo Stefano all'oratorio dell'Immacolatella

Le cantate sacre barocche per completare una preziosa, piccola stagione di concerti quasi sempre sold out: il cartellone dell’associazione Kandinskij si chiuderà a Santo Stefano, domenica prossima (26 dicembre) alle 19, nell’oratorio dell’Immacolatella con un concerto dedicato alle cantate sacre di Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann e Johann Sebastian Bach, tre compositori irrinunciabili per la comprensione della musica barocca del XVII e XVIII secolo in Germania. Protagonista un quartetto al femminile formato dal soprano siciliano Martina Licari, già vincitrice di diversi concorsi nazionali e internazionali; dalla violinista argentina Andrea Beatriz Lizarraga e dalla clavicembalista messicana Daniela Lopez Quesada, già ascoltate in due concerti della stessa rassegna; e dalla violoncellista palermitana Alice Mirabella che proporrà, intervallando le Cantate, il Preludio e l‘Allemanda della Sesta suite per violoncello di

Bach. La stagione - organizzata dall'associazione Kandinskij con il supporto del Ministero della Cultura, l’assessorato regionale al Turismo, il SiMuA, la Compagnia dell'Immacolata Concezione, il museo archeologico Salinas e CoopCulture – si chiude quindi, ma si sta già lavorando alla stagione del 2022.

Biglietto: € 10/5/2. Solo con green pass. Ticket online: www.coopculture.it

Info : Associazione Kandinskij - 091.5076861

Programma

Dietrich Buxtehude

Singet dem Herrn ein neues Lied BUXWV 98

Cantate al Signore un cantico nuovo

Johann Sebastian Bach

Cello suite n. 6 BWV 1012

Preludio e Allemanda

Öffne dich, mein ganzes Herze BWV 61

Apriti, mio intero cuore

Höchster mache deine Güte BWV 51

Altissimo, fa che le tue bontà

Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn BWV 147

Prepara, Gesù, sin da ora il tuo cammino

Georg Philipp Telemann

Trio sonata TWV 42:F1

Die Kinder des Höchsten sind rufende Stimmen TWV 1:349

I figli dell’Onnipotente sono come voci che invocano