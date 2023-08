Torna Canta e Cunta, all'Averna Spazio Open il festival di "Si resti arrinesci" dedicato a Rosa Balistreri

Manca ormai poco alla IV edizione del Canta e Cunta Festival, organizzato dall’associazione “Si Resti Arrinesci” - nata dalla campagna per il contrasto allo spopolamento della Sicilia - e ispirato a Rosa Balistreri, ribelle cantautrice e cantastorie siciliana. Quest’anno il festival si svolgerà il 25 e 26 agosto, nella casa palermitana dei Festival: Averna Spazio Open.

Ma le novità non finiscono qui: la direzione artistica vedrà tra i protagonisti due case discografiche indipendenti che hanno deciso di puntare sulla Sicilia e i suoi talenti: Tuma Records (un’etichetta discografica indipendente che nasce a Messina, dall’esperienza Dalek studio, con la volontà di distribuire e produrre progetti dei musicisti più interessanti del territorio e non solo) e Suoni Indelebili (etichetta discografica siciliana nata con lo scopo di produrre e veicolare musica di qualità senza limiti di sorta). Non solo folk, quindi, sul palco del Canta e Cunta, ma anche elettro-folk, progressive e indie.

Oltre ai concerti, dentro il Canta e Cunta prenderanno vita dibattiti, presentazioni e proiezioni da non perdere, come quella della serata del 26 Agosto in cui verrà proiettato in esclusiva il documentario «Rosa. Il canto delle sirene» di Isabella Ragonese, prodotto da Sky Arte. L'ingresso al Festival è libero e la sua costruzione ha bisogno della partecipazione e del supporto di tutte e tutti: ogni piccolo contributo servirà a renderlo più ricco ed accogliente. Per consultare il programma completo e per sostenerci con una donazione visitate il sito www.cantaecunta.it.