Cannolo Festival, il re della pasticceria siciliana protagonista del weekend

Il 22 e 23 aprile torna a Sanlorenzo Mercato il Cannolo Festival, l’evento che celebra il re della pasticceria siciliana nel mondo, in una gara di assaggi. A sfidarsi quattro maestri pasticcieri custodi di ricette secolari, riuniti apposta per decretare il cannolo più buono.

Non solo tradizione, ma anche innovazione. Tante le interpretazioni del goloso dolce siciliano, che sull’isola cambia versione a seconda della zona. E che trova la sua massima espressione proprio in primavera, quando la ricotta di pecora giova dell’erba fresca nell’alimentazione degli ovini, risultando più saporita. I maestri pasticcieri sono stati riuniti apposta per decretare il cannolo più buono: scorza più o meno friabile, sentori di cacao o di caffè, ricotta grezza o cremosa, più o meno dolce, con cioccolato o senza, con frutta candita o con granella di pistacchio.

Sono tantissime le variabili che distinguono un cannolo dall’altro a seconda della combinazione degli ingredienti basilari, ma anche dell’utilizzo di ingredienti e procedimenti “segreti”, custoditi dalle famiglie di produttori e tramandati di generazione in generazione, fino a generare vere e proprie tifoserie contrapposte. Nel corso della kermesse, i maestri pasticcieri proporranno in degustazione la propria variazione sul tema.

Ecco allora Giuseppe Sparacello della Pasticceria Sparacello di Castronovo di Sicilia, presente nella prestigiosa Guida delle Pasticcerie del Gambero Rosso con due Torte, che con il suo cannolo racconta una Sicilia dai sapori unici e inconfondibili, dalla qualità garantita dei prodotti della filiera agroalimentare dei monti Sicani. Mentre il Bar Elena di Piana degli Albanesi proporrà una versione di ricotta meno zuccherina, arricchita con gocce di cioccolato. A rappresentare lo stile della provincia di Trapani ci sarà Rocco Vultaggio del Bar Vultaggio di Fulgatore, con una creazione dalla forma più allungata e appuntita e un ripieno di ricotta più grezza e meno setacciata.

Spazio poi alla fantasia con la varietà dei gusti proposti da Qcinu, la pasticceria di Sanlorenzo Mercato: si va dai cannoli ricoperti di cioccolato fondente, gocce di cioccolato e crema al cioccolato, alla versione ricoperta di cioccolato bianco, scaglie di cocco e crema al cioccolato bianco. Gli amanti della nocciola potranno gustare il cannolo ricoperto di cioccolato fondente, granella di nocciola e crema cioccolato e nocciola, mentre per gli appassionati di pistacchio ci sarà il cannolo ricoperto di cioccolato bianco, granella di pistacchio e crema di pistacchio. E per gli amanti dei gusti più decisi ecco il cannolo ricoperto di cioccolato fondente, granella di nocciola e crema alla nocciola.

Il fine settimana con il Cannolo Festival si presenta come un momento di incontro, approfondimento e divertimento su quello che è il dolce più rappresentativo della Sicilia. Il ticket degustazione ha un costo di 6 euro e consente di assaggiare quattro mezzi cannoli.

Sarà possibile, inoltre, votare il pasticciere e il cannolo preferito, contribuendo come giuria popolare all’elezione del primo classificato, che verrà sottoposto anche all’esame di una giuria tecnica composta dal direttore di “All Food Sicily” Michele Balistreri, la direttrice di “Sicilia da gustare” Giusy Messina e presieduta dal corrispondente per la Sicilia di Italia a Tavola Gianni Paternó. L’appuntamento con il gran finale e la proclamazione del vincitore è domenica 23 aprile alle ore 17. Ingresso libero, senza prenotazione. Acquisto ticket 6 euro a Sanlorenzo Mercato oppure online nella sezione Shop del sito sanlorenzomercato.it.