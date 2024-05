"Candle Castle", al Castello di Carini torna il concerto per pianoforte a lume di candele

Il 24 maggio alle 21:30 presso l'incantevole Castello di Carini. Torna, dopo lo strepitoso successo della prima data, il concerto per pianoforte a lume di candele tra le mura del maestoso Castello.

"Candle Castle" sarà una serata magica sulle orme dei famosi concerti a lume di Candela. Un’atmosfera avvolgente, creata dall'illuminazione di sole candele, per offrire un'esperienza indimenticabile al pubblico partecipante. L'evento vedrà l'esecuzione di brani memorabili dei Coldplay e dei Queen, interpretati da una talentuosissima pianista in una cornice intima e suggestiva, illuminata esclusivamente da candele. I concerti a lume di candela hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, offrendo serate uniche in location straordinarie e promettendo un'esperienza che va oltre il semplice ascolto musicale, per diventare un vero e proprio viaggio sensoriale.

Il Castello di Carini è il luogo ideale, dove da secoli arte e musica si fondono per rilasciare la magia di questo monumento eccezionale. L'evento "Candle Castle" si configura come una performance dallo standard elevato che caratterizza i concerti a lume di candela, che saprà coinvolgere il pubblico con delle sublimi interpretazioni dei brani musicali in programma. L'atmosfera creata dalle candele LED, oltre a garantire la sicurezza, contribuirà a creare un ambiente indimenticabile, dove la musica e la luce si fondono per offrire un'esperienza senza eguali.

Consigliamo agli spettatori di arrivare con un certo anticipo per assicurarsi il miglior posto possibile e immergersi completamente in questa esperienza unica. Ricordiamo che l'evento rispetta rigorosi standard di sicurezza, utilizzando candele LED per illuminare gli spazi e garantendo così un'atmosfera suggestiva ma al contempo sicura per tutti i partecipanti. Non perdete l'opportunità di far parte di "Candle Castle", un evento che promette di essere un punto di riferimento nel panorama musicale, combinando la storica bellezza del Castello di Carini con le magiche atmosfere dei concerti a lume di candela. Preparatevi a vivere una serata di musica, storia e magia tra le mura del Castello di Carini.

Ticket su www.carinicittaparlante.it/prenotazioni

Comune di Carini

Assessore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali del Comune di Carini

Jonathan Livingston ONG