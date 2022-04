Scacchi, a Città del mare a Terrasini il campionato nazionali giovanili under 18

Viaggiano a pieno regime i lavori per la realizzazione dell’edizione 2022 dei "Campionati Giovanili Italiani Under 18" di scacchi. La manifestazione, organizzata dall’Accademia Scacchistica Monrealese con il patrocinio della FSI (Federazione scacchistica italiana), si svolgerà dal 3 al 9 luglio prossimi nella splendida location del “Resort Village Città del Mare” a Terrasini.

La più importante kermesse del panorama scacchistico nazionale prevede la partecipazione di oltre 1.300 giovanissimi giocatori con più di 3.000 tra accompagnatori e una folta platea di addetti ai lavori e spettatori.



“La marcia in più dei Campionati Giovanili Italiani Under 18 di scacchi – riferisce Antonio Maestri, presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese – è rappresentata dalla volontà di costruire, attorno a questo momento, un vero e proprio ‘evento’ che possa coniugare gli aspetti agonistici con quelli più prettamente turistici. Mi riferisco particolarmente al nostro fantastico territorio ed alle sue tradizioni storicoculturali ed eno-gastronomiche. Nel corso della kermesse, che per una intera settimana coinvolgerà circa 5.000 partecipanti, si potrà prendere parte anche alle numerose iniziative in programma quali: le quotidiane degustazioni di prodotti tipici siciliani, gli spettacoli serali di intrattenimento oltre che iscriversi alle diverse gite turistiche previste a Palermo e in provincia”.