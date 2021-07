Cous cous fest, a San Vito anche tre chef palermitani in gara per i campionati italiani

Sono Liliana Billitteri, Calogero Paternostro e Santo Petrocciani i cuochi in gara da Palermo che si sfideranno in occasione della prossima edizione del festival in programma dal 17 al 26 settembre

Liliana Billitteri, Calogero Paternostro e Santo Petrocciani di Palermo, Alessandro Cretella di Roma, Dino Perrone di Trani (Barletta) e Antonio Bellanca di Grotte (Ag) sono i sei chef selezionati dal Campionato italiano Conad che si sfideranno a San Vito Lo Capo in occasione della prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 17 al 26 settembre. Il festival, prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, è supportato da Bia Spa, Conad, UniCredit e Icare.

Tante le candidature raccolte on line per il Campionato italiano Conad, provenienti da tutta la Penisola, da cui la giuria tecnica, presieduta da Paolo Vizzari e composta da Sonia Peronaci e Annalisa Cavaleri, ha selezionato cinque chef, mentre Antonio Bellanca è stato lo chef più votato dai navigatori del web con 2382 voti.

Dopo la selezione degli chef italiani sono aperti i termini per la presentazione delle candidature internazionali. C’è tempo fino al 22 agosto per partecipare al Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che mette a confronto chef provenienti da tutto il mondo. Per partecipare bisogna iscriversi sul sito www.couscousfest.it e caricare sulla piattaforma la fotografia di una ricetta a base di cous cous realizzata in qualsiasi variante (verdure, carne, pesce, frutta, dolce, etc.).

A giudicare le candidature ci sono due giurie, una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro piatto preferito. La giuria tecnica è presieduta da Eleonora Baldwin, blogger romano-americana che ha una trasmissione su Gambero Rosso tv ed è composta da Eleonora Cozzella, giornalista, degustatrice e critico gastronomico per professione e da Mareme Cisse, chef senegalese campionessa del mondo in carica.