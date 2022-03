Campari red passion, alla Galleria delle Vittorie l'evento per rivivere le emozioni del cinema

Arriva alla Galleria delle Vittorie Campari Red Passion”, evento che proporrà un percorso creativo attraverso le emozioni con il cinema come cornice di un viaggio con il quale scrivere la propria storia.

Campari Red Passion ha scelto la Galleria delle Vittorie per proporre un’altra delle sue coinvolgenti esperienze pronte a travolgere i sensi. Un percorso creativo, quello che sarà proposto dalle 19 alle 22 di sabato 12 marzo, mettendo in campo quello che è il mood di un’azienda che ha scelto le emozioni per viaggiare attraverso i luoghi e il tempo.

Chi vorrà vivere il promesso turbinio di emozioni, riceverà la Campari Red Passion Card, con invito a “lasciarsi ispirare“ grazie all' immagine del cocktail hero della serata, proposto specificamente dal Mak Mixology. Emozioni, sensazioni dettate dalla passione per il buon bere, unita a quella per il grande cinema che spinge ad avventurarsi in territori sconosciuti, vivendo la storia dei protagonisti di turno per sperare di scrivere anche la propria.

Cosa che si potrà fare sabato sera alla Galleria delle Vittorie dove, dopo aver scelto e assaporato il proprio Cocktail Campari, si potrà intraprendere il personale percorso creativo "Campari Red Passion", attraverso un’esperienza dal carattere fortemente cinematografico. "Cinematic Story" sarà l'installazione interattiva che, in stand-by, conterrà a drink list ed hero cocktail. Quando passeranno i visitatori, invece, si illuminerà come un grande set cinematografico, offrendo l’occasione di realizzare un selfie che verrà riflesso, insieme al drink Campari preferito, nelle diverse prospettive del "Red Passion Your Mirror Scenes".

Scatti unici che verranno consegnati alla memoria di un evento che, come da copione, ha già i titoli di testa, ma quelli di coda si potranno scrivere solo alla fine. Una cosa è certa e cioè che, essendo il Campari Red Passion un’esperienza amata da tutti colori che la conoscono e vi partecipano, anche a Palermo avrà un parterre di partecipanti veramente unico.

"Siamo veramente felici di ospitare un evento di tale portata - spiega Filippo Genovese, l’imprenditore palermitano il cui progetto culturale ha rivitalizzato la Galleria delle Vittorie, restituendola alla città e ai palermitani - anche perché è la passione per quel che facciamo che ci guida, così come ispira la Campari. Un incontro felice che rafforza la voglia di fare e di regalare momenti pieni di emozioni a Palermo e ai suoi cittadini".