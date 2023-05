"Il cammino in festa", ecco il Festival del cammino dei mille da Renda a Palermo

Il Cammino dei Mille è un cammino storico e naturalistico che coinvolge i territori attraversati dai Mille tra il 18 ed il 28 Maggio 1860, quando da Renda decidono di non passare per Monreale e fanno un giro lungo circa 170 chilometri per arrivare a Palermo dalla direzione opposta, da Misilmeri e passando da Gibilrossa fanno la loro entrata a Palermo.

Nell'anniversario di queste movimentate giornate, i volontari della ProLoco di Monreale hanno coordinato più di venti realtà del territorio tra associazioni, professionisti ed esercenti, creando un ventaglio di proposte per giovani e meno giovani, sportivi e sedentari, nonché appassionati di natura, storia, letteratura, arte e teatro.

Ci saranno quindi rievocazioni storiche, escursioni, incontri, spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e tanto altro che troverete elencati sul sito. Il festival nasce per valorizzare le potenzialità del territorio, ed i volontari contano sulle donazioni dei partecipanti per migliorare la fruibilità del Cammino dei Mille e rendere il festival “Cammino in Festa” un appuntamento fisso della primavera nella provincia di Palermo.