Il cammino di Genesio, parte il tour teatralizzato: parte dei ricavati ai bimbi di Oncoematologia del Civico

In programma per il prossimo 7 maggio la nuova passeggiata firmata Siciliando “Il cammino di Genesio”. Un percorso inedito dedicato al teatro in Sicilia che ripercorrerà luoghi e soprattutto personaggi legati all’arte e alla storia della tradizione artistica siciliana. Il sipario si aprirà al Teatro Santa Cecilia, il pubblico spettatore sarà immerso in un copione e le strade di Palermo diventeranno un palcoscenico (come a Teatro niente sarà scontato, il personaggio può trasformarsi in “Pupo”, lo spettatore in attore e l’attore in regista).

In scena un "racconto" che ricorderà, divertirà, commuoverà grazie a Barbara Mazzola e Delia Bongiovanni, le due guide che, insieme al team di Siciliando, interpreteranno maschere e protagonisti del teatro in Sicilia. Le tappe in programma saranno ambientate sullo sfondo di cortili e piazze “Vastasate”. Opra dei Pupi, dramma e “cuntu” saranno strumento per un viaggio nel tempo che trasformerà la finzione in realtà per superare insieme le frontiere …attori – spettatori, per trascorrere insieme 3 ore spettacolari.

Costi e prenotazioni

Associati e non 15 euro (una parte di ricavato verrà destinato al progetto per la realizzazione della sala accoglienza dell’ospedale pediatrico di oncoematologia dell'Ospedale Civico di Palermo).

Per chi vorrà prenotarsi e ricevere informazioni, potrà farlo scrivendo alla mail SiciliandoStyle@gmail.com. A titolo informativo comunichiamo ai non associati che la campagna di tesseramento per associarsi alla nostra associazione culturale Siciliandostyle riprenderà dal 1 settembre.