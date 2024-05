Camminata di gruppo allo stadio delle Palme

L’attività fisica nella cura del diabete è la “medicina” migliore per il diabete, e il primo momento della terapia del diabete è lo stile di vita. In sintonia con il progetto Cities Changing Diabetes si è costruita una rete di percorsi in Italia utili quale suggerimento di pratica per le persone con diabete e in sovrappeso. I percorsi, scelti, validati, raccontati, e spiegati da Maurizio Damilano hanno rappresentato un valore importante, in quanto hanno permesso di uscire da tanti luoghi comuni e avere l’autorevolezza del massimo esperto di cammino in Italia. Giorno 12 giugno, allo stadio delle Palme Vito Schifani, si terrà a partire dalle 17,15 una camminata di gruppo.

L’esercizio fisico è una terapia accessibile da tutti (in modo particolare il camminare), economica e dai risultati oramai fortemente evidenziati in ambito scientifico. Essa non è un farmaco nel senso tradizionale del termine ma è più efficace di molti farmaci e non presenta effetti collaterali negativi. Per questo si propone un progetto di attività di Team interdisciplinare in diverse Regioni Italiane e in Sicilia si è scelto la Città di Palermo, in questo modo si intende favorire la creazione di percorsi di lavoro che stimolino l’attività fisica nelle persone con diabete e/o obesità. Il poter operare con un’azione informativa e formativa, di pratica e di stimolo verso il paziente rappresenta la realizzazione di una base solida per dare vita a un maggior utilizzo dell’esercizio fisico e all’uso consapevole dello stesso.

Programma:

Saluti istituzionali:

Ore 15 Roberto Lagalla Sindaco della Città di Palermo, Alessandro Anello Assessore Sport Comune di Palermo, Salvatore Requirez Dirigente Generale Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Assessorato Salute Sicilia, Vittorio Virzi’ in delega del Coni Sicilia

Lavori: