Un mercato in perfetto stile londinese nel centro di Palermo: a Villa Filippina arriva Camden market

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) si riparte con il primo appuntamento dopo la pausa di questi mesi a causa della pandemia.

Sabato 5 e domenica 6 marzo cancelli aperti per il “Camden market”, il mercato in perfetto stile londinese, che unisce il vintage, con oggetti, abiti e vinili (in collaborazione con ModCafè e Modwear) ai prodotti artigianali e ai laboratori creativi per bambini, a cura di CreartEventi, al mercato dei contadini, dove fare la propria spesa Bio e a Km 0, ai piccoli concerti nell’area bistrot, ai pic-nic sul prato e all’area bimbi.

“Siamo entusiasti di questa ripartenza, che accoglie le famiglie nel nostro spazio verde, dove a fine marzo si svolgerà la grande ‘Festa di primavera’, il primo grande evento di Villa Filippina, con tanti partner importanti, per dei giorni ricchi di intrattenimento. Prima della stagione estiva, che vedrà sul nostro palco grandi momenti tra concerti, libri, spettacoli e gastronomia, fino al mese di ottobre”, spiega Marcello Barrale, presidente dell’associazione Urania, che gestisce Villa Filippina.

Sabato 5 marzo accesso al Camden market dalle 9.00 alle 20.00 con possibilità, oltre le 20.00, di sostare nell’area ristoro del Monsù. Domenica 6 marzo accesso dalle 10.00 alle 20.00 sempre con possibilità di fermarsi al Monsù. Sabato, musica rockabilly e rock n’roll, a ora di pranzo, con Vince and His rockin boys, mentre domenica, vinyl set di Nunzio Borino. Domenica 6 marzo, alle 12.00 riapre i battenti il Planetario e Museo astronomico di Villa Filippina, con proiezioni sotto la cupola e osservazioni al telescopio. Prenotazioni online e in sede, anche il giorno stesso. Ingresso libero alle due giornate. Per accedere non è necessario il green pass.