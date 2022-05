Mercato vintage, artigianato, musica e pranzo all'aperto: a Villa Filippina l'ultimo Camden market

Grande evento di chiusura del “Camden market” al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) prima dell’inizio della stagione estiva con l’ultimo week end del mercato in perfetto stile londinese che mette insieme il vintage e l’artigianato, cibo, spettacoli e attività per bambini. Un format che in questi mesi ha riscosso grande successo vedendo migliaia di partecipanti per una formula che si ripeterà sabato 21 (dalle 9.00 alle 20.00) e domenica 22 maggio (dalle 10.00 alle 20.00).

Il programma

Sabato 21 maggio cancelli aperti dalle 9.00 alle 20.00: con gli espositori di vinili, oggetti e abiti vintage, e di artigianato (a cura di ModWear, ModCafè e CreartEventi). Dalle 9.00 alle 14.00 mercato dei contadini per la spesa di prodotti biologici e a chilometro zero. Musica live ad ora di pranzo (ore 13.00) con i Groovy Kind (genere britpop) e dj set nel pomeriggio alle 18.30. Si può pranzare (pizza, panini) o fare un aperitivo nell’area ristoro del Monsù, o un pic-nic sul prato acquistando dal bistrot di Villa Filippina (vietato introdurre cibo e bevande dall’esterno).

Domenica 22 maggio, ingresso dalle 10.00 alle 20.00: stessa formula per il pranzo, l’aperitivo e il pic-nic. A pranzo (ore 13.00) musica live con i Tre Terzi. Di pomeriggio, dj set alle 18.30. Nei due giorni si svolgerà a Villa Filippina la seconda edizione della mostra di pittura, scultura e artigianato “Le ali della nobiltà” a cura dello storico e critico d’arte Mauri Lucchese, organizzata dall’associazione CreArt Eventi di Cinzia Macaluso. Ad arricchire l’esposizione pittorica e di opere artigianali (pizzi, merletti, chiaccherino, perle e fili intrecciati con arte manuale antica) ci saranno le sfilate e i balli con abiti d’epoca della compagnia Bella Epoque (sabato ore 17.00), il corteo storico e i balli celtici dell’associazione T.E.M.A. (domenica ore 17.00) e un’esposizione di falchi, gufi e rapaci (sabato ore 10.30). Ingresso libero

Nei due giorni, per i bimbi possibilità di divertirsi nell’area kids con il parco giochi (gratuito e non accessibile in caso di eventi privati), partecipare sabato alle attività sportive di Rugbytots o ai laboratori creativi (a cura di CreartEventi) dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica. Ingresso libero. Saranno rispettate le normative anti Covid 19 vigenti.