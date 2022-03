Vintage e artigianato, cibo e musica live: ancora un weekend con Camden market a Villa Filippina

Terzo weekend con il “Camden market” al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) che sabato 19 e domenica 20 marzo dà il benvenuto alla primavera con due ricche giornate di intrattenimento tra mercato vintage e artigianato, cibo, musica live, attività per bambini ed eventi al Planetario e Museo astronomico.

Dopo il successo dei primi due week end di marzo la formula del Camden market si ripeterà tutti i fine settimana di marzo e aprile con una novità: uno spazio, una sorta di “speakers corner” per i centri sportivi, i coach del benessere e gli artisti che vogliono far conoscere le proprie attività e intrattenere i partecipanti.

Sabato 19 e domenica 20 marzo sarà la volta dell’Open day “Un nuovo racconto di te” dedicato alle discipline del B-training e del Feldenkrais, con Mara Rubino, in collaborazione con Studio Forte Feldenkrais. Due giornate dedicate al benessere olistico per presentare due metodi, il “B-training” e il “Feldenkrais”, che permettono di scoprire e sperimentare nuove possibilità e opportunità di crescita personale.

Dal 22 aprile, ogni martedì e giovedì, dalle 9.30 partiranno le classi di B-training e Feldenkrais a Villa Filippina. Sabato 19 e domenica 20 marzo ci sarà l’opportunità di fare una prova gratuita. Il metodo B-training, ideato da Mara Rubino, danzatrice, coreografa, performer e attrice, laureata in Scienze Motorie, insegnante del metodo Pilates e Feldenkrais, è un metodo di allenamento innovativo che nasce dalla fusione di due fra i più importanti metodi di educazione somatica, il metodo Pilates ed il metodo Feldenkrais. Prenotazione consigliata su: mararubinodan@gmail.com.

Il programma

Cancelli aperti sabato dalle 9.00 alle 20.00 con il mercato degli espositori di oggetti, vinili e abiti vintage e di artigianato (a cura di ModWear, ModCafè e CreartEventi) con il mercato dei contadini dalle 9.00 alle 14.00 per la propria spesa a chilometro 0 e bio, con la musica live dei GroovyKind (ore 13.00), il dj set di Pinello (ore 17.00) e la possibilità di fermarsi a pranzo o per l’aperitivo nell’area ristoro del Monsù. È possibile fare un pic-nic sul prato acquistando nell’area ristoro di Villa Filippina (vietato introdurre cibo e bevande dall’esterno). Sabato in occasione della Festa del papà si potranno gustare delle deliziose sfincette alla ricotta.

Sabato alle 22.30 “Esotica reggae party” (a cura di Overkraft music club) con i dj Bissoman, Unruly, Chiara (Mamma Africa), Yoghybamba per una serata a ritmo reggae, afrobeat, roots e hip hop e la presentazione live dei nuovi singoli dei rapper emergenti Freestally e Mentalità d’asfalto. Prevendite nella sede di Overkraft music club in via Giuseppe De Spuches 9 a Palermo.

Domenica cancelli aperti dalle 10.00 alle 20.00. Stessa formula per il pranzo e il pic-nic. Musica live con Bisconti alle 13.00 e dj set di Nunzio Borino alle 17.00. Alle 11.00 e alle 18.30 due eventi al Planetario e Museo astronomico per conoscere e ammirare il cielo di primavera e dare il benvenuto alla bella stagione nel giorno dell’equinozio che cade domenica 20 marzo. Biglietti per il Planetario acquistabili su www.parcoticket.it o a Villa Filippina anche il giorno stesso. Domenica alle 12.00 ritorna il Teatro Ditirammu con lo spettacolo di danze folk “Abballè”.

Per i bambini possibilità di divertirsi nell’area kids (non si può accedere in occasione di eventi privati nell’area Kids), partecipare sabato alle attività di Rugbytots e assistere domenica all’esibizione degli istruttori e dei bambini partecipanti alle attività di Rugbytots. Partecipare infine ai laboratori creativi (a cura di CreartEventi) dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica. Ingresso libero alle due giornate. Per accedere non è necessario il Green pass (necessario solo per sedersi nell’area ristoro e partecipare agli eventi del Planetario).