Cibo, intrattenimento musicale e artigianato: a Villa Filippina ritorna il Camden market

Dopo il successo del “Camden market”, della scorsa primavera al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) sabato 16 e domenica 17 ottobre torna l’appuntamento con il mercato in perfetto stile londinese, tra cibo, intrattenimento e artigianato. Porte aperte quindi, di Villa Filippina, sabato 16 dalle 9.00 alle 24.00 e domenica 17 dalle 10.00 alle 22.00.

Il programma

Sabato, dalle 9.00 alle 14.00 possibilità di fare la propria spesa di prodotti a km 0 e bio, al Mercato dei contadini e partecipare, per i bambini, al rugby con le attività di Rugbytots. Alle 13.00 è possibile pranzare nell’area ristoro del Monsù, con il live set musicale “My Monkey”, di Ettore Zucchet, in collaborazione con il ModCafè. Oltre al ricco menù, tra grigliata, panini, patatine fritte e drink, una grande novità con il “pop-up pizza al Monsù”, in collaborazione con Ron Garofalo, da gustare sia a pranzo che a cena.

Fino alle 24.00 spazio agli espositori di prodotti artigianali, abbigliamento vintage e streetwear, dischi e vinili nuovi, usati e da collezione, mentre alle 19.00 è la volta del “Moon watch party”, al Planetario, tra proiezioni sotto la cupola e osservazioni al telescopio per conoscere più da vicino la Luna. Biglietti acquistabili online su www.parcoticket.it. Alla sera, possibilità di cenare al Monsù, con il “pop-up pizza”, di Ron Garofalo e intrattenimento musicale con il live set di Vincenzo Tusa, a cura del ModCafè.

Domenica, cancelli aperti dalle 9.00 alle 22.00, con gli espositori di prodotti artigianali, capi di abbigliamento e dischi. Intrattenimento musicale a pranzo e possibilità di rimanere a cena, fino alle 22.00. Durante il giorno, due presentazioni di libri e uno spettacolo teatrale per bambini. Alle 11.00 “L’invenzione degli italiani. Dove ci porta cuore”, di Marcello Fois, che dialoga con Valentina Chinnici ed Evelina Santangelo.

Alle 17.30, lo spettacolo “Sissiciliana”, del Teatro Ditirammu, con la compagnia Exedra arts. Mentre alle 18.00 “C’era una volta…”, con la presentazione dei libri “La Sicilia… in particolare” e “La regia trazzera e la tranvia di Monreale”, di Letizia Tomasino, con gli interventi di Luigi Militello, e dell’autrice. Accesso libero al Parco sia sabato che domenica senza bisogno di Green pass. Necessario invece il Green pass per l’accesso al “Moon watch party”, di sabato 16 ottobre, al Planetario.

