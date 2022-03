Torna Camden market a Villa Filippina, il mercato in stile british che piace ai palermitani

Grande successo per il “Camden market”, al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) nel primo week end di marzo con migliaia di partecipanti giunti in città da vari posti della Sicilia.

Tra vintage e artigianato, cibo, musica live e attività per bambini, grande successo per il mercato degli espositori che hanno venduto centinaia di abiti, oggetti e bijoux artigianali e vintage, dischi e vinili, per l’area ristoro del Monsù di Villa Filippina che ha accolto gli ospiti sia a pranzo che per l’aperitivo con la musica live di sottofondo suonata dai migliori artisti e dj della scena palermitana. Successo per i laboratori creativi per bambini e gli eventi del Planetario e Museo astronomico che ha riaperto le porte dopo questi mesi di pausa a causa della pandemia.

Una formula quella del Camden market già proposta da Villa Filippina nella primavera del 2021, che nel segno della ripartenza e di un ritorno alla normalità si ripeterà tutti i sabati e le domeniche di marzo e aprile prima della stagione estiva. Appuntamento quindi per sabato 12 (dalle 9 alle 20) e domenica 13 marzo (dalle 10 alle 20) per un pic-nic sul prato acquistando nell’area ristoro (vietato introdurre cibo e bevande dall’esterno). Possibilità di pranzare o fare un aperitivo accomodandosi al Monsù.

Il programma

Sabato 12 cancelli aperti dalle 9 alle 20 mentre domenica dalle 10 alle 20. Musica live sabato con i Fake five (progressive rock), dj set con Pinello (disco anni ’70) e vinyl zone con Giovanni Ziino mentre domenica musica con gli Hot dogs (rock e beat) e dj set di Nunzio Borino (wave library, rock).

Sabato dalle 9.00 alle 14.00 appuntamento con il Mercato dei contadini per la spesa a Km 0 e Bio mentre domenica si torna ad osservare il cielo di primavera al Planetario, con proiezioni sotto la cupola e osservazioni al telescopio, in due turni: alle 11 e alle 18.30. Biglietti per il Planetario acquistabili su www.parcoticket.it o a Villa Filippina anche il giorno stesso. Domenica 13 marzo in occasione della “Giornata internazionale dei Planetari”, osservazioni gratuite per tutti, dalle 18 alle 20. Domenica alle 12 ritorna il Teatro Ditirammu con lo spettacolo di danze folk “Abballè”. Per i bambini possibilità di divertirsi nell’area kids o partecipare ai laboratori creativi dalle 10 alle 18 sia sabato che domenica. Ingresso libero alle due giornate. Per accedere non è necessario il Green pass (necessario solo per sedersi nell’area ristoro e partecipare agli eventi del Planetario).