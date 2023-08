Calici sotto le stelle nelle tenute Principe di Corleone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Calici di stelle, Notte sotto il cielo di Corleone , tra vino, arte e musica. L'artista fotografa siciliana Alessandra Marino, sarà presente con le sue fotografie (dove non mancheranno anche alcuni i colpi di scena) , all'evento che si terrà il 10 agosto 2023 dalle ore 18:00 alla XXIV edizione di "Calici sotto le stelle", presso le tenute Principe di Corleone. La serata trascorrerà in compagnia di musica, buon vino e degustazioni di prodotti locali. Per info seguire la pagina Facebook di Alessandra dp Marino o la pagina Facebook Principe di Corleone. Curatori della mostra Alessandra Marino e Peter Gaglione.