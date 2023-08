Calici di Stelle: esperienze immersive tra vino, arte e natura

Un appuntamento al chiaro di luna per celebrare il vino insieme alla bellezza in un esclusivo ed elegante giardino nel cuore della Sicilia. Ad agosto un evento clou allieterà tutti i winelover in una straordinaria esperienza immersiva e multisensoriale con ottimo vino, degustazioni, buona musica e tanto altro da scoprire.

Calici di Stelle, l'appuntamento per la notte di San Lorenzo

Torna Calici di Stelle con gli eventi più attesi dell’estate, promossi dal Movimento del Turismo del Vino, presso i bellissimi giardini di Donnafugata con ricercate degustazioni e performances artistiche da non perdere.

Con l’edizione 2023 Donnafugata vuole celebrare il vino insieme ai valori di sostenibilità e bellezza rappresentati dai propri giardini che rendono le Tenute dell’azienda dei luoghi davvero speciali. Rappresentano infatti un ponte tra cultura e agricoltura, integrazione perfetta tra paesaggio agricolo e naturale. All’esperienza multisensoriale, creata attraverso questa nuova visione del giardino, si uniscono i giochi di luce, colori e immagini che saranno protagonisti della serata clou del 10 agosto a Contessa Entellina con la presenza anche quest'anno di centinaia di winelover.



La visita e la degustazione nel “Giardino di Gabriella”

La visita e la degustazione nel “Giardino di Gabriella”, fondatrice di Donnafugata, vedrà l’assaggio di 30 vini, incluse annate dalla riserva storica dell’azienda, e sarà straordinariamente animata dalla creatività multimediale. Videomapping, interattività, performances audiovisive esalteranno l’esperienza della degustazione dei vini Donnafugata, espressione di territori identitari e d’eccellenza. Un’esperienza immersiva in un ambiente dove natura e tecnologia si fondono, esplorando nuovi linguaggi dell’arte in modo originale e memorabile.

Donnafugata ha fatto ricorso per questo evento speciale al talento del multimedia artist Filippo Gualazzi, fondatore di Quadro Quantico, e del duo di musica elettro-ambient FF rappresentato da Vincenzo Marcone. Ad accogliere i winelovers ci sarà un videomapping dove alcuni dettagli delle etichette realizzate da Stefano Vitale e delle illustrazioni dei giardini di Julia Binfield animeranno questa proiezione tutta giocata sulla fascinazione che, insieme a suoni, concorrerà ad evocare una natura mediterranea, ricca di biodiversità e di tradizione, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura.

Sarà nell’uliveto che i fan di Donnafugata potranno essi stessi sperimentare le nuove tecnologie dell’interattività, grazie ad una installazione che cattura i movimenti del corpo generando forme e colori. Il pubblico di Calici di Stelle potrà così divertirsi a creare, semplicemente muovendosi, la propria opera d’arte attraverso una tavolozza virtuale. L’evento culminerà con una performance audiovisiva live che reinterpreta la ricca biodiversità della Tenuta. Verrà realizzata, appositamente per l'evento, una partitura musicale che riproduce, in una sinfonia contemporanea, gli elementi naturali del “Giardino di Gabriella”: sarà reso omaggio all’universo immaginifico di una Sicilia d’incanto, rappresentata dallo stile comunicativo universalmente riconosciuto di Donnafugata.

Insomma, un'esperienza tutta da vivere! I ticket per la serata di Calici di Stelle sono disponibili in prevendita, fino ad esaurimento dei posti, su questo sito.