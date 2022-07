Calici di stelle, torna anche quest'anno a Baglio di Pianetto: e c'è anche la cena in vigna

Mancano pochi giorni e la magica notte di San Lorenzo tornerà ad illuminare, ancora una volta, l’incantevole scenario collinare di Baglio di Pianetto alle porte di Palermo, con Calici di Stelle 2022.

Anche quest’anno infatti, la tenuta palermitana della famiglia Marzotto di Santa Cristina Gela, sarà il teatro naturale dell’evento estivo più atteso dai winelovers, promosso assieme al Movimento Turismo del Vino ed in programma il 10 agosto, al chiaro di luna. Una nuova occasione con cui i Marzotto aprono le porte della loro Tenuta siciliana, per promuovere la cultura del vino tra gli appassionati, declinandola con una wine experience che racconta del loro impegno produttivo all’insegna della sostenibilità.

Raffinata musica dal vivo, degustazioni guidate dei vini delle tre aree produttive siciliane, con approfondimenti sulle diverse peculiarità saranno gli ingredienti della serata, che quest’anno sarà arricchita da una nuova emozionante esperienza: la “Cena in Vigna sotto le stelle”.

Marco Piraino, resident chef dell’Agrirelais Baglio di Pianetto infatti, firmerà per l’occasione uno speciale menù degustazione in abbinamento ad una selezione di vini prodotti nelle tre le areali, che sarà servito in una location d’eccezione: lo spettacolare pianoro tra i vigneti di Grillo e Catarratto della Tenuta. Un luogo ideale per osservare le scie luminose delle stelle cadenti e ammirare da vicino un contesto produttivo d’eccellenza, laddove prendono vita alcune delle etichette più apprezzate di Baglio di Pianetto. Nei tavoli disposti tra i filari, a partire dalle ore 19.30, lo staff di sala guiderà gli ospiti in questa esclusiva degustazione cibo-vino, che sarà sublimata dall’accompagnamento musicale della Jazz Starlight Band. Per tutti coloro che parteciperanno alla “Cena in vigna sotto le stelle” sarà consentito di partecipare anche alla seconda parte dell’evento.

La serata, infatti, proseguirà a partire dalle ore 21.30 con il “Party Degustazione Sotto le Stelle” nella corte e nel giardino dell’Agrirelais del Baglio di Pianetto dove, in un’atmosfera avvolgente, saranno disposte postazioni di degustazione con un intento preciso: far vivere il variegato universo dei vini di Baglio di Pianetto, attraverso un percorso enosensoriale che va dall’agro palermitano della tenuta Pianetto, a quello di Noto della Tenuta Baroni passando per il versante nord dell’Etna, attraverso etichette che sveleranno un patrimonio enologico esaltato dal savoir-faire di ispirazione “francese” della famiglia Marzotto.

La degustazione sarà abbinata ad assaggi di eccellenze gastronomiche in formato finger, preparate con cura dallo staff di cucina dell’Agrirelais guidato dallo chef Marco Piraino, con in sottofondo l’accompagnamento musicale brioso e raffinato Electro Swing del Dj Siciliano Pisk. Per partecipare a Calici di Stelle e? necessario acquistare i ticket di ingresso sul sito www.bagliodipianetto.it. Per garantire il massimo comfort, i posti sono limitati e la prenotazione all’evento è obbligatoria.

“La Cena in vigna sotto le stelle” ha un costo di 85 euro a persona e dà il diritto di partecipare anche al successivo “Party Degustazione sotto le stelle”. Al momento della prenotazione, verrà richiesto di indicare le eventuali intolleranze alimentari per prevedere alternative al menù della cena. Questa parte dell'evento avrà inizio alle 19:00 e l’ingresso sarà consentito entro e non oltre le ore 19:30, per garantire un servizio di qualità dell’experience.

Il “Party Degustazione sotto le stelle” ha un costo di 40 euro a persona e l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 21.30. Al prezzo del biglietto, il giorno dell’evento, occorrerà versare € 5,00 per la cauzione del calice da degustazione, che saranno restituita alla riconsegna a fine evento. Info e prenotazioni su www.eventi.bagliodipianetto.it, oppure scrivendo direttamente a marketing@bagliodipianetto.it.