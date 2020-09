Annunciato il calendario degli spettacoli dell’associazione “La nuova Panormo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rosalia Sinibaldi e la sconfitta della peste a Palermo, un simpatico Babbo Natale che, in vista della vigilia e del suo lungo viaggio intorno al mondo, può contare sull’aiuto dei suoi fidati elfi. E, ancora, la storia d’amore travagliata tra Badamante e Ruggero. Infine, un viaggio che porterà tre giovani a trovare il loro posto nell’Olimpo. Questo il ricco calendario di spettacoli che porta la firma dell’associazione “La Nuova Panormo” e della compagnia teatrale “Araldo del Vespro”, in programma dal 17 ottobre 2020 al 17 aprile 2021, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via della Libertà, 199, a Palermo. Si comincia, quindi, con “Rosalia: da pupi a realtà”.

Appuntamento sabato 17 ottobre, alle 21:00, con lo spettacolo che, dopo essere stato rinviato a causa del Coronavirus, ha registrato il “tutto esaurito” lo scorso 4 settembre, sempre al Teatro Don Bosco Ranchibile, dove, verrà presentato, ancora una volta, come un dialogo tra un nonno puparo e la nipotina che, dopo aver visto per la prima volta uno dei pupi del nonno, curiosa, ne chiederà l'identità. Le scene racconteranno la storia della Santuzza e del miracolo che la fece eleggere a Santa Patrona della città di Palermo. A seguire, “Natale al Polo Nord”, sabato 5 dicembre, alle 21:00, una commedia adatta alle famiglie, dedicata ai più piccoli, che vede protagoniste le creature natalizie più famose al mondo: gli elfi, instancabili aiutanti di Babbo Natale.

E, ancora, il nuovo anno porterà con sé una delle storie d’amore più struggenti: quella di Bradamante e Ruggero. In scena, allora, sabato 13 marzo, alle 21:00, “L'aquila e il Leone”. Dal format "Da pupi a realtà" arriva una delle storie d'amore più antiche della nostra tradizione. Lo spettacolo racconterà, infatti, di Bradamante e Ruggero. La prima, devoto paladino alla corte dell'imperatore Carlo Magno, l'altro fiero combattente tra le schiere dei Saraceni. I due si innamoreranno e affronteranno mille battaglie prima di poter coronare il loro sogno d'amore. Gran finale, poi, con “Olimpici”, per un fine settimana “divino”, in programma sabato 17 aprile 2021, alle 21:00. Come si diventa dèi? Olimpici racconta le avventure di 3 giovani che intraprenderanno un viaggio nell'antica Grecia per scoprire il loro ruolo nell'Olimpo.

E' possibile abbonarsi per assistere ai 4 spettacoli dell’associazione: il costo è di 32 euro. Il biglietto singolo, invece, è 12€ adulto e 10€ per i bambini fino a 13 anni. Per maggiori informazioni o per prenotare inviare una e-mail ad araldodelvespro@gmail.com.