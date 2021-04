Dibattiti, incontri e letture di libri: in un evento online il calendario degli eventi di "People in action"

Venerdì 30 aprile, verrà presentato on line il calendario delle attività promosse da People In Action, progetto finanziato dall'8 per mille della Chiesa Valdese.

Il centro culturale, di aggregazione ed interazione sociale ha come obiettivo la realizzazione di attività sociali, culturali, educative e ludico ricreative. L’evento telematico del prossimo 30 aprile presenterà tutte le iniziative che andranno a realizzare, sia in modalità web radio che, si spera, in presenza. Lo scopo principale è quello di tornare a dare e fare socialità dopo questo lungo periodo di assenza di interazione umana.

Tante le programmazioni, differenziate per fasce d’età:

Attività culturali: incontri, dibattiti, confronti, presentazioni e letture di libri. Tra questi, martedì 11 maggio l’evento” Spazio cultura, presentazione libro” mentre sabato 15 maggio un incontro ad hoc in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia per favorire l'aggregazione delle famiglie e dei soggetti culturalmente svantaggiati. A giugno, invece, un incontro dedicato allo sfruttamento minorile (sabato 12 giugno) e uno dedicato agli esempi di cittadinanza (sabato 19 maggio). Ed ancora tematiche legate all’informazione e all’uso consapevole dei social(martedì 28 settembre). Tutti gli incontri vedranno alternarsi ospiti ed esperti dell’argomento per momenti di confronto e dialogo. Si prevede inoltre di dotare lo spazio di aggregazione giovanile di materiali e attrezzature come spazi condivisi, sala lettura, giochi da tavolo e materiali per i laboratori da svolgere in sede. Sono anche previsti laboratori creativi per bambini e ragazzi sulla libera espressione artistica per la riqualificazione degli spazi, sul riuso creativo dei materiali da riciclo, sull'ambiente, con il supporto di esperti esterni. Lo spazio in cui verrà realizzato è un terreno a Borgo Molara (bene confiscato alle mafie in corso di riqualificazione). Obiettivo è trasformarlo come luogo multifunzionale, per cui verrà arredato e attrezzato opportunamente in funzione dell'età e del numero di partecipanti ai laboratori. Non mancheranno laboratori di musica e teatro per lo sviluppo di capacità comunicative e per l'approfondimento delle lingue straniere. Verrà condivisa con i destinatari la possibilità di implementare le competenze linguistiche attraverso le arti teatrali e musicali che rendono sicuramente più appetibile l'apprendimento delle lingue straniere in età giovanile.

In atto sono già avviati i laboratori di teatro, musica e web radio al Liceo Linguistico Ninni Cassarà e altri due laboratori (teatro e musica) presso l''ICS Maneri Ingrassia con bambini di prima elementare. Il progetto è stato finanziato con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese e tutte le attività, durante il periodo di durata del progetto, sono completamente gratuite

Link dell’evento: https://fb.me/e/C7v8fb5G