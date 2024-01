Una domenica sera da brivido con "La caduta della casa degli Usher": cena con delitto al Dorian

Una domenica sera da brivido. Per indagare e cercare un colpevole, sulla base del thriller letterario e della serie Netflix del momento. Il mondo del “La caduta della casa degli Usher” fa da sfondo a la “Cena con delitto” di domenica 4 febbraio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere il menù alla carta. Si comincerà con la “Cena con delitto”. In questa serata il protagonista indaga su alcuni crimini misteriosi commessi da un assassino. I fratelli Roderick e Madeline Usher hanno costruito un'azienda farmaceutica trasformandola in un impero di ricchezza, privilegio e potere. Tuttavia, i segreti vengono alla luce quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire.



Si potrà ascoltare la trama, interagire coi figuranti, conoscerli quando passeranno accanto al tavolo, facendo domande sulla loro storia. Ogni informazione porterà vicini alla soluzione del caso e a scoprire l’assassino. Le squadre che identificheranno l’assassino vinceranno un premio. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.