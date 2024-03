"Chi cerca… Tr'uova!", all'Orto Botanico la speciale caccia al tesoro di Pasqua

Che Pasqua sarebbe senza le uova? Sabato 30 marzo alle 10.30 appuntamento all’Orto Botanico con una speciale caccia al tesoro: “Chi cerca… Tr’Uova!” caccia alle uova di cioccolato e a seguire un laboratorio creativo con pittura di uova di cartapesta. Attività a cura di CoopCulture adatta ai bambini dai 5 anni.

Questo appuntamento fa parte della rassegna “Tutte le storie portano al museo”, al 26 maggio tra il Museo Archeologico Salinas, il Riso - Museo d'arte contemporanea, l'Orto Botanico di Palermo, il Museo di Zoologia Doderlein e lo storico Palazzo Bonocore. Ogni sabato e domenica alle 10.30 o alle 16.30, appuntamento al museo con tantissime attività didattiche pensate per i bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di CoopCulture, Dudi - Libreria per bambini e ragazzi, e OrtoCapovolto. In occasione della prima domenica del mese l’ingresso al museo è gratuito.