Storie e avventure di sirene e pescatori, a Sant'Erasmo la caccia al tesoro per bambini

Domenica 27 febbraio alle ore 11, Palermobimbi, MiniMupa Hands on Museum e Associazione Baloo, presentano La Caccia al tesoro “Storie e avventure di sirene e pescatori a Sant’Erasmo”.

La caccia al tesoro interattiva, che avrà come filo conduttore una fiaba di Gianni Rodari ambientata a Palermo, è un gioco per famiglie pensato per promuovere e contribuire al progetto di crowdfunding Sperone 167 per la riqualificazione di due quartieri periferici e popolari delle città di Palermo e Lecce, gemellate per l’occasione. Parte del ricavato di questa "caccia al tesoro" verrà devoluta per finanziare il progetto.

Trascorrerete una domenica in modo diverso con la propria famiglia o i vostri amici, e, oltre al divertimento, sarete ripagati dalla soddisfazione e l’orgoglio di esservi presi cura dei luoghi in cui viviamo. Pronti a compiere la missione? Chi di voi troverà il tesoro nascosto di Sant’Erasmo?

Muniti di un libretto gioco e smartphone, i partecipanti dovranno risolvere quiz, indovinelli e prove di abilità sul quartiere di Sant’Erasmo. Partenza da Villa Giulia (via Lincoln), arrivo piano Sant’Erasmo. Costo: 8 euro a partecipante (4 euro andranno devoluti al progetto), incluso materiale gioco e “bottino” del tesoro e attestato di partecipazione. Destinatari: famiglie con bambini dai 4 anni a salire.

Occorrente: smartphone, una penna. Prenotazione online. Verrà rilasciato attestato di partecipazione per aver contribuito al progetto “Sperone 167”. Modalità di iscrizione, regolamento e premi su www.palermobimbi.it.