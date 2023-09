Caccia ai tesori, un gioco a squadre tra i monumenti storici della città

Caccia ai tesori e alla memoria storica della Città - Gioco a squadre. Sono aperte le iscrizioni per la Caccia ai tesori che si svolgerà a Palermo il 24 settembre tra i monumenti e le memorie storiche della città. La caccia ai tesori è organizzata dall’Associazione Lions Club Palermo dei Vespri in collaborazione con gli Amici dei Musei Siciliani e con l’A.S.D. Polisportiva Pegaso Athletic, con il patrocinio del Comune di Palermo, la città Metropolitana, la Regione Siciliana.

La Caccia ai Tesori ha l’obiettivo di coinvolgere famiglie e amici in un divertente gioco a tappe, in squadre da 2 a 5 componenti, per conoscere alcune pregevoli testimonianze del patrimonio artistico e culturale della città di Palermo. La partenza della “Caccia ai Tesori” è alle ore 10:00 da Villa Giulia in Via Lincoln a Palermo e termina alle ore 17:00 nuovamente a Villa Giulia dove si svolgeranno le premiazioni delle prime tre squadre classificate. Il percorso si svolge attraverso 7 tappe all’interno di siti culturali e turistici della città, in cui le squadre metteranno alla prova la conoscenza di Palermo e della sua storia con delle prove di cultura generale, ludiche e di abilità.

Coinvolgi anche tu amici per creare insieme una squadra di 5 componenti e vincere favolosi premi nel gioco più avvincente dell’anno… Il ricavato, al netto delle spese, sarà destinato a un progetto di riqualificazione del territorio cittadino palermitano, quindi partecipando a questa bella avventura, non solo avrai la possibilità di trascorrere una giornata piacevole in compagnia dei tuoi amici e familiari, ma contribuirai a migliorare il tuo contesto urbano.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa avventura straordinaria e di contribuire a una causa nobile. Prepara la tua squadra e preparati a cacciare i tesori nascosti di Palermo. Il costo d'iscrizione per ogni squadra è di 50 euro. Per info e iscrizioni: www.amicimuseisiciliani.it o email a asdpolisportivapegasoògmail.com.