Tra mostre e degustazioni di eccellenze agricole e gastronomiche: al via "Caccamo natura produttiva"

“Da qui, messere, si domina la valle”.

Sì perché sarà piazza Duomo a Caccamo, con la sua vista panoramica mozzafiato, la location che ospiterà nei giorni sabato 8 e domenica 9 ottobre “Caccamo Natura Produttiva - Itinerari enogastronomici e di cultura”, iniziativa di promozione dei prodotti agroalimentari siciliani, promossa dal Comune di Caccamo, con il sostegno dell'assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana e con il supporto progettuale ed operativo dell'associazione Significa Palermo ETS.



"Ben consapevole della sua tradizione agricola, Caccamo si propone come luogo di incontro della cultura e delle competenze della filiera agraria e dell’artigianato agroalimentare siciliano, - dice il sindaco Franco Fiore - nella prospettiva di rilanciare la propria identità e promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo". La manifestazione prevede l’esposizione di prodotti agroalimentari siciliani ed una serie di momenti seminariali e di narrazione, durante i quali produttori ed esperti affronteranno temi connessi con la produzione agricola, presenteranno prodotti e proporranno degustazioni guidate.

“Caccamo Natura Produttiva” si propone come un appuntamento in due giornate per la promozione di varie prelibatezze agroalimentari siciliane con al centro la cultura casearia ed olivaria, insieme ai grani e alla salsiccia che rappresentano risorse del territorio siciliano riconosciute a livello regionale.

L’Area espositiva, realizzata con stand in piazza Duomo, ospiterà produttori caccamesi e produttori provenienti da diverse province della Sicilia insieme ad aziende della provincia di Palermo, che avranno modo di esporre le proprie proposte agricole e gastronomiche, di incontrare i consumatori e di proporre degustazioni nel corso della giornata.

Sempre in piazza Duomo sarà presente l’Area Seminari. Nel corso delle due giornate, sono previsti diversi momenti seminariali e di narrazione, durante i quali produttori ed esperti affronteranno temi connessi con la produzione agricola, presenteranno i prodotti, illustrandone il percorso produttivo e le qualità agroalimentari e raccontando la realtà che sono all’origine e si celano dietro a ciascun prodotto.



L’appuntamento sarà anche una rinnovata occasione, per i cittadini di Caccamo e per i visitatori, di godere delle straordinarie bellezze artistiche del borgo dalla storia millenaria che vanta il castello medievale più grande e meglio conservato della Sicilia.



Per saperne di più: Comune di Caccamo - Ufficio Turismo Tel.0918103233/0918103233 mail:rosellacortina@comune.caccamo.pa.it;concettacenisio@comune.cacca mo.pa.it



Sito web https://www.comune.caccamo.pa.it/home/Area Civica|Comune di Caccamo



Social: Caccamo Natura produttiva https://www.facebook.com/CaccamoNaturaProduttiva/?ref=page_internal



Significa Palermo ETS https://www.facebook.com/significapalermo



Comune di Caccamo https://www.facebook.com/comune.caccamo.pa.it