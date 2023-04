Caccamo, la cittadella fortezza di Sicilia: l'escursione tra buon cibo, natura e storia

Un' escursione di primavera qualche chilometro fuori da Palermo, nell’atmosfera suggestiva di un dei borghi più belli della Sicilia. Appuntamento domenica 7 maggio 2023. Andiamo nell’antica Kakkabe - testa di cavallo – così come era chiamata Caccamo, uno dei luoghi più incantevoli, dove troveremo l'antico castello turrito, ai cui piedi esiste ancora l’abitato medievale ricco di piccoli tesori da scoprire, di sapori e di tradizioni millenarie.Immersi nelle sale dell’antico maniero che fu dei normanni, una fortezza di pietra che è la più grande di tutta la Sicilia, con i suoi bastioni merlati e le torri di vedetta, le logge e le tipiche finestre monofore e bifore affacciate sul panorama che domina a 360° il paesaggio dalla montagna fino alla costa.



Una visita guidata che continuerà per i vicoli del borgo alla scoperta degli scorci più tipici e degli altri tesori d’arte che si nascondono all’interno del centro storico medievale. Tra storia e cultura anche il cibo farà la sua parte con la degustazione di prodotti tipici e un pranzo completo ai piedi del castello che ci farà assaporare tutto il gusto di una giornata immersi nella Sicilia delle storie, delle leggende e dei miti.Info per partecipare:



Appuntamento ore 09,00 parcheggio di Piazzale Lennon ex Giotto

Partenza in pullman privato. Orario arrivo previsto 10.30Orario rientro previsto 17.00

Costo a persona

Adulti € 40,00

bambini fino a 12 anni €28

Adesioni consentite fino a venerdì 21 aprile.

Solo se resteranno posti, sarà possibile prenotare dopo questa data.



La quota comprende:

Transfer in pullman GT

accompagnatore turistico

ingressi al castello e ai luoghi di culto

degustazione di prodotti tipici

pranzo tipico completo

NB: si prega di avvisare l’organizzazione per eventuali regimi alimentari e intolleranze)

Prenotazioni - info_initinere@libero.it