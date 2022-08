All'Agricantus torna il teatro all'aperto: sul palco Stefano Piazza tra cabaret e stand up

Si conclude con un monologhista di razza, capace di tenere il palco come pochi altri, la sezione Open Source Comedy del “Palermo Non Scema Festival”, segmento nato con l'intento di attrarre i più giovani coinvolgendo quegli artisti arrivati al successo grazie a canali alternativi al teatro.

Venerdì 2 settembre alle ore 20.30 sul palco allestito dal Teatro Agricantus di Palermo nell'isola pedonale di via XX Settembre, sarà la volta di Stefano Piazza e del suo “Tu chiamalo se vuoi Stand up” (prenotazioni al numero 091309636), riflessione semiseria in cui l'attore palermitano, tra i più irriverenti comici del panorama siciliano, traccia i punti di connessione tra la comicità classica del cabaret e quella impietosa della “più moderna” Stand up.

Stefano Piazza, che negli ultimi anni con il format “Piazza Grande” ha riconsegnato al suo pubblico pezzi di società raccontati in maniera cinica e spassosa - non in ultimo con le “Lezioni di stampatello siciliano” che spopolano sul web - sul palco analizza i due tipi di comicità, quella classica e quella più violenta che si sente quasi in dovere di affrontare tematiche scottanti come il diniego dell’utilizzo della cannabis in paesi dove è consentito l’uso di alcolici e di armi, o di razzismo in un paese che nega di esserlo, ma poi si divide apertamente tra nord e sud. Forte delle sue doti di improvvisatore, cabarettista e conduttore, Stefano Piazza offre uno spettacolo giocato sullo schema di una dicotomia che mette a confronto gli stessi argomenti, affrontati ora da un cabarettista ora da un monologhista di Stand Up.

Al “Palermo Non Scema Festival” intanto mercoledì 31 agosto, giovedì 1 e domenica 4 settembre alle ore 20.30 vanno in scena le ultime repliche di “Via San Lorenzo” con Sergio Vespertino e il musicista Pierpaolo Petta.