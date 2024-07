Musica live e cabaret: torna il Conca d'Oro Summer Fest

Tre giovedì all'insegna dell'intrattenimento: arrivano tre eventi da non perdere nel cuore di Palermo per festeggiare l'estate tutti insieme con allegria tra musica e spettacoli.

Conca d'Oro Summer Fest

Con grande entusiasmo, il Centro Commerciale Conca d'Oro annuncia la seconda edizione del Conca d’Oro Summer Fest! Un'imperdibile rassegna estiva di musica dal vivo e cabaret, firmata Conca d’Oro, è pronta a incantare il pubblico con tre appuntamenti indimenticabili.

Giovedì 25 luglio Massimo Minutella & Lab Orchestra si esibiranno insieme a Stefano Piazza. Si proseguirà giovedì 1 agosto ancora con Massimo Minutella & Lab Orchestra, questa volta accompagnati da Matranga & Minafò. Giovedì 8 agosto, la rassegna si chiuderà in grande stile con Massimo Minutella & Lab Orchestra e la magia di Mago Plip.

Informazioni utili

Tutti gli spettacoli si terranno nella suggestiva Piazza Eventi, all’esterno del centro commerciale di via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963. L’inizio è fissato per le ore 20.00, e potrete godervi circa due ore di spettacolo coinvolgente. L’ingresso è gratuito, e per garantire il massimo comfort, lo staff ha previsto posti a sedere per tutte e tre le date. Non perdete l’opportunità di prenotare i vostri posti tramite il “Conca d’Oro Club” al seguente link.

Preparatevi a vivere serate indimenticabili all’insegna della musica e del divertimento. Il Centro Commerciale Conca d'Oro vi aspetta numerosi al Conca d’Oro Summer Fest!