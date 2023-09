Byob, il format nato a Berlino sbarca in Sicilia: la serata all'ExKarcere

Byob (Bring Your Own Beamer), il format nato a Berlino, sbarca per la prima volta in Sicilia. Venerdì 29 settembre, a partire dalle 22, la sede del centro sociale ExKarcere (Via S. Basilio 17) ospiterà una serata all’insegna dell’arte visuale e della musica, a cura di Causingfest, le cui sonorità ambient faranno da sfondo alle proiezioni dei 9 artisti che parteciperanno all’Open Call indetta da Sichro.



Gioca irrompendo nello spazio e creando un’atmosfera unica, lascia che le immagini escano dallo schermo per illuminare le mura del cortile dell’ex convento, suggestiva location dell’evento. Non esistono limiti a ciò che puoi proiettare, senza vincoli di tematica, durata e formato. Le proiezioni sono flessibili e mirano a creare un’esperienza collaborativa e dinamica, dove ognuno può trovare un proprio spazio o comunicare con quelle degli altri partecipanti intrecciandosi, sovrapponendosi e creando armonie nuove e inaspettate. Non ci sono regole, partecipare a BYOB è facile, divertente, senza stress e completamente gratuito. BYOB è spontaneità e sperimentazione. BYOB è amore per il moving light, il suono e la performance. Per partecipare iscriviti attraverso il modulo sul sito: www.sichro.com



Nato nel 2010 a Berlino, da un’idea di Rafaël Rozendaal, BYOB sta per “bring your own beamer” (tradotto letteralmente: porta il tuo proiettore). Le regole sono semplici: si sceglie un luogo, si porta con sé il proprio proiettore, e ci si diverte a proiettare immagini, fonderle, distorcerle. Sichro: è un collettivo di resilienza artistica siciliano, che si propone di dar vita ad un polo culturale multidisciplinare, in cui tutte le arti applicate convergono per sostenersi a vicenda, garantendo ad ognuna la massima libertà espressiva. Sichro è sperimentazione, che nasce dal confronto e dalla ricerca personale di ogni membro, a cui il collettivo offre ogni mezzo e supporto possibile alla scoperta, rielaborazione e applicazione dei propri linguaggi espressivi. Sichro supporta l’emergere di artisti siciliani nel panorama locale ed italiano.



Contatti



Mail: sichrocollective@gmail.com