Burt Bacharach project per un tributo jazz sul palco del Miles Davis

La grandezza della musica di Bacharach si dischiude in emozioni, armonie e melodie grazie al suo tocco unico e inconfondibile. Non c'è musicista pop o rock o jazz che non si sia inchinato al suo talento. “ Burt Bacharach è il pathos all'interno del frastuono americano". Nel mondo effimero eppur dorato della pop music pochi tra gli addetti ai lavori possono reclamare lo status di genio come lui.

Più di 60 anni di carriera costellati di successi mondiali . Le sue canzoni interpretate dalle migliori voci internazionali. Benny Amoroso vuole omaggiare i fasti e l’opera di questo grande artista proponendo un arrangiamento in chiave jazz dei suoi maggiori successi.