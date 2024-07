La sfida della trasformazione digitale verde: incontro a Cefalù sulle buone pratiche

Quale può essere l’impatto ambientale delle attività digitali sul lavoro? Più forte di quanto pensi! Ridurre l’impronta di carbonio digitale però è possibile adottando misure e pratiche semplici. La trasformazione digitale verde è una delle sfide più urgenti del nostro tempo e il progetto eGreen è nato per affrontarla in modo concreto ed efficace. Di questo si parlerà al Cinema di Francesca di Cefalù, in corso Ruggero 65, martedì 23 luglio, alle 17.

L'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà in lingua sia italiana che inglese. Organizzato da Cese Ets, in collaborazione con Solemar Academy di Cefalù, l’incontro vuole essere un punto di riferimento per professionist? e student? dell’istruzione e della formazione professionale (Vet).



Agenda

- Introduzione al progetto eGreen

- Condivisione risultati e dibattito aperto

- Rinfresco finale