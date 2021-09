"Nella buona e nella cattiva sorte": Marina di Guardo a Palermo per presentare il nuovo libro

La voglia di Sicilia non scompare mai in Marina di Guardo e, dopo le vacanza estive in catamarano alle Isole Eolie e reduce dal successo di Venezia, la scrittrice ritorna nell'isola per la presentazione del libro "Nella buona e nella cattiva sorte" . Nel suo quarto thriller, Marina Di Guardo, nella suspense che impera nel libro riafferma la forte presa di posizione contro la violenza sulle donne. "Irene, vive da anni ostaggio del marito Gianluigi, geloso e violento, convinta, come tante altre vittime di violenza domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di minacce e lividi. Dopo l'ennesima violenza trova il coraggio di ribellarsi: con piccola figlia Arianna e scappa da Milano, per correre verso un piccolo paese di provincia nella casa in cui è cresciuta. Gianluigi però la rintraccia e le ordina di tornare in città, preannunciando ritorsioni. Irene sente le forze già esili cedere, ma scopre insperati alleati: un’anziana vicina di casa, un negoziante che forse ha un debole per lei. Irene nonostante tutto cerca faticosamente di rimettere insieme i cocci della sua vita, ma tutto precipita quando chi dovrebbe proteggerla....".

Previste tappe aperte al pubblico al Castello Ursino di Catania il 15 settembre, alla Feltrinelli di Palermo il 17 ed al Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo il 18 settembre. Il 16 settembre invece incontro privato con il Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto dal professore Antonio Fundarò e il Rotary Club Palermo Baia dei Fenici, presieduto dal dottore Francesco Muceo, presso le Terrazze del Castello a Mare dello Chef Natale Giunta. Il book tour, evento curato da Emanuela Lo Cascio per Il Tuareg TO, moderatori e relatori saranno figure professionali quali Roberto Gueli, vice direttore Rai e Myriam De Luca a Palermo, Marco Carli e Max Licari a Catania, Danilo Di Maria e Rossana Morello a Mazara del Vallo.