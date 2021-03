Buon compleanno Marzulli, un anno fa l'avventura in radio in pieno lockdown

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 25 marzo 2020 iniziava l'avventura dei marzulli. In pieno lockdown, quando la gente cominciava a prendere consapevolezza che non sarebbe finita così presto e che la vita sociale sarebbe stato un lontano ricordo, fu quasi per gioco che 4 amici decisero, una sera, di accendere il pc e trasformare la loro trasmissione radiofonica, sospesa a causa delle restrizioni dovute al covid, in un nuovo format su facebook.

Consapevoli che il loro modo di fare radio, così irriverente ed ironico, poteva essere un valido supporto psicologico e sociale per tutte le persone che avrebbero voluto seguirli, si buttarono a capofitto in questo nuovo progetto. Punto di forza della trasmissione, è stata l'idea di rendere protagonista lo spettatore, attraverso l'interazione costante, durante il programma, mediante la lettura di tutti i messaggi e inviti a partecipare alla diretta.

Di notte in notte, la trasmissione ha raccolto diversi followers, sia italiani che nostri connazionali all'estero, creando una sempre più grande rete virtuale, che oggi conta migliaia di persone raggiunte ad ogni puntata. Per questo motivo, a distanza di un anno, il 25 marzo, andrà in onda sulla pagina facebook I Marzulli, l'evento: "Buon compleanno Marzulli", una puntata speciale, con i tantissimi ospiti che si sono susseguiti durante quest'anno ed altre sorprese. La diretta dell'evento comincerà alle 23 e 30 sulla pagina facebook de I Marzulli.