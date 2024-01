BuBBles Revolution, al Teatro Biondo uno spettacolo dedicato alle bolle di sapone

BuBBles Revolution, il magic show per tutta la famiglia sbarca a Palermo il 10 e l’11 febbraio. Lo spettacolo, che ha una durata di 75 minuti, si svolgerà nella Sala Grande del Teatro Biondo (sabato alle ore 20 e domenica alle ore 15 e alle ore 18). Un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

Marco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi bubble artist del panorama mondiale. Ad oggi hanno esportato il loro show - BuBBles Revolution - in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori.

In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. Grazie a questo senso di stupore ci sembra di vivere in un mondo davvero magico dove tutto è realmente possibile. Un incredibile spettacolo che riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile.

