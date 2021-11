A Carini apre un nuovo Bruno Euronics: ti aspettano tante offerte su moltissimi prodotti tecnologici... E non solo

Tecnologia, innovazione e passione: questo è il mondo Bruno Euronics.

Giovedì 11 Novembre alle ore 08:30 verrà inaugurato il nuovo negozio Bruno Euronics nel nuovissimo Shopping Center Arcipelago, ex centro commerciale Portobello SS 113 KM 280.

Il nuovo Bruno Euronics di Carini

Oltre 1000mq di superficie e i migliori brand di elettrodomestici e di elettronica di consumo, il tutto arricchito da tantissime novità digitali che rendono la gamma dei prodotti offerti ancora più ampia.

Il giorno dell’apertura vi aspettano grandi offerte accompagnate da una ricca colazione. Seguiranno nel weekend show cooking Whirpool e dimostrazione Piastra Imetec.

Tante offerte esclusive

Per ricevere in anteprima le offerte imperdibili previste per la grande apertura, basta attivare con un semplice click la Carta Euronics su https://rebrand.ly/Carta-Euronics

Ti aspettiamo l’11 Novembre a Carini da Bruno Euronics. Un nuovo negozio, un nuovo modo di vivere la tecnologia.

