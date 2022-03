Brunch siculo all'insegna del gusto, appuntamento domenicale alla Galleria delle Vittorie

Lo chef Giuseppe Sciurca porta anche a marzo, alla Galleria delle Vittorie, nuove specialità di stagione. Domenica 6 marzo un altro “Brunch siculo” all’insegna del gusto.

Un trionfo di sapori, sempre in linea con la stagione, per far conoscere ingredienti e piatti tipici della cucina siciliana. Il 6 marzo sarà un’altra domenica all’insegna del gusto. Due portate antipasto, la cui importanza sarà pari a quella di piatti unici, e un primo che, come al solito, sarà preparato live, come è d’obbligo quando si parla di appuntamenti gastronomici di un certo tipo.

Ecco il menu.

Tortino di cicoria con fonduta al Pecorino e glassa al miele di castagno

Caponata di carciofi all'aceto di mele

Pasta fresca con crema di spinaci, pancetta croccante e scaglie di caciocavallo

Costo del brunch: 20 euro.