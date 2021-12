Brunch siculo d’autunno, alla Galleria delle Vittorie appuntamento con lo chef Giuseppe Sciurca

Prezzo non disponibile

Un viaggio nel gusto attraverso i sapori e i colori dell’autunno. Lo si potrà fare domenica19 dicembre, a partire dalle 12.30, al Mak, nello splendido contesto storico e architettonico della Galleria delle Vittorie, in via Maqueda 299, grazie alla presenza dello chef Giuseppe Sciurca, accompagnato dall’assistente Valeria Signorino, che ci proporrà un menu degustazione in formula brunch .

Il “Brunch siculo d’autunno” sarà composto da 5 portate fredde e un primo preparato a vista.

Eccolo nello specifico:

Caponata di zucca gialla al miele d’ape nera sicula

Frittata al forno di verdure di campo

Carpaccio di funghi su ruchetta, riduzione di nero d’avola e foglie croccanti di pecorino delle Madonie

Bocconcino on salsiccia secca e tuma

Pane cunzatu all’olio nuovo

Pasta con macco di fave, ricotta e finocchietto selvatico.

Un percorso che abbraccerà i sensi, attraverso i colori, i profumi e i sapori che solo i prodotti della nostra terra offrono, trasformando un semplice brunch in un’esperienza da ricordare.

Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.