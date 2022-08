Arco azzurro Festival jazz, Fernando Fyaman trio live con "Brasilidades"

Ideato dal cantautore e musicista Fernando Fyaman, il proge)o "Brasilidades" ha trovato musicisti di altissimo livello nella in Sicilia che hanno accettato di intraprendere questo viaggio e contribuire musicalmente con le più belle "note mediterranee" per essere contagiati con la miscellanea ritmica che ha la musica popolare brasiliana. Il concerto "Brasilidades" mostra ai suoi spettatori interpretazioni arrangiate di grandi nomi della musica popolare brasiliana, come Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Geronimo Santana tra gli altri e anche canzoni di Fernando Fyaman, con l'obiettivo di offrire allo spettatore un'esperienza gioiosa, vibrante, amorevole. In altre parole un'esperienza genuinamente brasiliana. Line up: Fernando (voce, chitarra, pandero), Manfredi Caputo (percussioni) e Massimo Scalici (piano). Costo del biglietto: 10 euro.