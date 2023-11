Brasil fala italiano, il concerto al Miles Davis di Pamela Barone 4et

E' un progetto che incanta per la sua bellezza espressiva e poetica, per il coinvolgimento appassionato con cui Pamela Barone canta e interpreta, per l'atmosfera familiare che colpisce lo spettatore conoscendo tutti i brani in programma, per il mood latino che trasporta nelle calde sonorità carioca e bahiane. La band è dentro il linguaggio afro brasiliano, ove c'è spazio per dei momenti di grande lirismo, nel ricordo del poeta Vinicius De Moraes, figura di maggior successo in Italia. Il progetto Brasil Fala Italiano è il primo in assoluto a raccogliere in un'unica variegata proposta musicale le canzoni brasiliane tradotte in italiano da autori come Bardotti, Lauzi, Endrigo. Ma figurando tra i musicisti persone che come Vincenzo Palermo e Gianni La Rosa hanno dedicato alla divulgazione della cultura brasiliana la loro vita, lo spettacolo non può non fare l'occhiolino a citazioni brasiliane famose e pillole di canto in lingua portoghese. E siccome Vinicius affermava che per fare un Samba con bellezza ci vuole un po' di tristezza, tuffiamoci nel mondo delle emozioni di BRASIL FALA ITALIANO. Pamela Barone, voce Antonio Zarcone, piano Gianni La Rosa, basso Fausto Riccobono batteria